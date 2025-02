Emotionaler Post: Shiffrin bricht Video weinend ab

Seit ihrem verhängnisvollen Sturz und der Verletzung am 30. November als Führende im Killington-Riesentorlauf war der US-Star vor der WM nur am 30. Jänner im Slalom von Courchevel im Weltcup-Einsatz. Da war Shiffrin aber noch nicht wieder siegfähig und wurde letztlich Zehnte. Sie sprach danach von Angststörungen und schmerzhaften Gedanken. Nun zeigt sie in einem Video, wie schlecht es ihr wirklich beim Comeback ging.