Kein Slalom-Start! Shiffrin zeigt Wunde nach Sturz

Statt der US-Skiparty gab es am Samstag ein Drama um den großen Star! Mikaela Shiffrin kann nach ihrem wilden Sturz im Riesentorlauf beim Slalom am Sonntag nicht an den Start gehen. In einem Clip aus dem Spital gibt die 29-Jährige zwar Entwarnung, zeigt aber auch ihre üble Wunde im Bauchbereich.