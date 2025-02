Warum Kapfenberg ein Bundesliga-Stadion will

Mit großen Ambitionen eröffnen Kapfenbergs Fußballer am Freitag beim FAC die Frühjahrssaison der Zweiten Liga. Der deutsche Unternehmer Robert Schäfer, der mit RTC Management & Sports im Sommer als Partner bei den „Falken“ eingestiegen ist, hat sich hohe Ziele gesetzt: „Wir suchen heuer erstmals seit Jahren wieder um die Lizenz für die Bundesliga an. Was wir schon im Herbst angekündigt haben. Aber dafür brauchen wir für die Liga bis 3. März einen verbindlichen Beschluss des Kapfenberger Gemeinderates.“