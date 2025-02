Abstiegsgespenst? Die vier Steirer-Klubs im Check

KAPFENBERGER SV

Die Neuen: Mit drei Spielern (Lang, Maier, Omic) verstärkten sich die „Falken“. Und alle drei kennen Kapfenberg aus früheren Zeiten bestens. Bekanntester Name ist sicher Michael Lang, der zwar im Herbst beim GAK mit seinem Traumtor zum Start gegen Salzburg groß aufzeigte, danach aber wegen mehrerer Gründe (Suspendierung, kurioses Eigentor, Gelb-Rot in nur zehn Sekunden) in Ungnade gefallen war. „Michi ist genau das, was wir uns vorgestellt haben: Er spielt sehr mannschaftsdienlich, hat in unserer jungen Mannschaft auch gleich Verantwortung übernommen. Das tut ihr gut“, weiß Trainer Ismail Atalan.