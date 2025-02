Feinschliff bei Glasner! „Haben eigenes Merkmal“

Was fiel beim Premier-League-Klub auf? „Die Spielqualität ist top. Vor allem das Tempo und der erste Ballkontakt. Am beeindruckendsten war aber der Respekt intern. Es war so wertschätzend, wie ich es noch nie gesehen habe. Das kann man mitnehmen.“ Die Trainer-Ausbildung fordert Enengl, der auch beim Eishockey-Klub Black Wings Linz reinschnupperte, viel ab. Wo soll’s mit dem Tabellensechsten Amstetten nach der letzten Negativsaison hingehen? „Wir sind super aufgehoben in der 2. Liga. Sie ist eine der stärksten der Geschichte. Da wurde viel investiert.“