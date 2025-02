Steirische Umweltanwältin verliert wichtiges Recht

Derzeit wird an den Landesabteilungen an den Gesetzestexten gearbeitet, schon bald soll die Sammelnovelle in Begutachtung gehen, heißt es aus dem Büro von FPÖ-Umweltlandesrat Hannes Amesbauer. Ein Punkt ist heikel: Die Umweltanwaltschaft soll die Möglichkeit verlieren, eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof (das ist die dritte und letzte Instanz in den Genehmigungsverfahren) einzulegen.