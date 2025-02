„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Langhaarkatze Lucy ist anfangs zurückhaltend, aber wenn sie einmal Vertrauen gefasst hat, zeigt sie ihre liebevolle Seite. Die vierjährige Schönheit besitzt aber auch ein ausgeprägtes Temperament und weiß genau, was sie will und was nicht. Sie hält nicht viel von ihren Artgenossen und würde deshalb gerne in ihrem neuen Zuhause als Einzelprinzessin mit der Möglichkeit zum Freigang leben. Außerdem sollten ihre Besitzer bereits Erfahrung in der Haltung von Katzen haben. Tel.: 0732/247887.