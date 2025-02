Lando Norris: „Können es uns nicht leisten, …“

An die Favoritenrolle werden sich Norris und Oscar Piastri wohl oder übel gewöhnen müssen, dass Verstappen auch 2025 den Titel gewinnt, ist keineswegs in Stein gemeißelt. „Klar wäre es angenehmer, als Außenseiter in die Saison zu gehen. Aber wir müssen mit dem Druck des Favoriten umgehen können“, so Norris. „Und Druck muss ja auch nicht immer etwas Schlechtes sein. Ich für meinen Teil kann unter Druck klarer denken und mich besser konzentrieren. Die Saison kann kommen.“