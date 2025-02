Revolution! Das gab es in der Formel 1 noch nie

Neue Autos? Vielleicht nicht!

Ob in London tatsächlich die finalen Boliden für die Saison 2025 zu sehen sein werden, bleibt unklar. In den vergangenen Jahren präsentierten die Teams bei ihren Launch-Events oft nur die neue Lackierung – teils auf Vorjahresmodellen oder Showcars, um der Konkurrenz keine Einblicke in technische Entwicklungen zu geben.