Streik in Busbranche trifft auch die Steiermark

Weil sie bessere Arbeitsbedingungen wollen, treten am Donnerstag private Busfahrer in ganz Österreich in den Streik – und zwar von 4 bis 6 Uhr in der Früh. Auch die Steiermark wird davon betroffen sein. Schüler bleiben dank Ferien verschont, aber zahlreiche Pendler werden sich wohl einen alternativen Weg in die Arbeit suchen müssen.