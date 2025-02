Fellers Auftritt haute ihm die Sicherungen raus

„Wackelkontakt“ geht gerade voll durch die Decke. Der Song führt die österreichischen Charts an. Auch in Deutschland ist der Hit die Nummer eins. 44 Jahre nach „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang hat es wieder ein Lied in bairischer Mundart an die Spitze geschafft. Auch in der Schweiz, in den Niederlanden, Luxemburg und Dänemark strahlt die Lampe megahell.