Nawalnys Stiftung dreht weiter Enthüllungsvideos

Politologe: Strategie fehlt

Die Exil-Opposition wird allerdings von innerer Zerrissenheit geschwächt. Gestritten wird unter anderem um Strategien, Geld und eine angebliche Nähe zur russischen Staatsmacht. Das Nawalny-Lager schließt zudem ungern Bündnisse mit anderen. „Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie eine große Rolle spielen werden, dieses Regime in die eine oder andere Weise zu beeinflussen“, analysierte der Politologe Jan Matti Dollbaum. So fehle etwa eine Rückkoppelung an eine Basis in Russland und eine gemeinsame Strategie.