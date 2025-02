Kreuzfahrt zum Nordpol! Auch Abba am Dach der Welt

„Ich bestieg bei meiner Reise die Jamal, die mit 75.000 PS einer größten Atomeisbrecher der Welt ist. Benannt ist das Schiff nach der Jamal-Halbinsel im Nordwesten Sibiriens, deren Name in der Sprache ihrer Ureinwohner so viel wie Ende der Welt bedeutet“, erzählt Hönigmann.