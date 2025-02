Grazer Prozess um „Zahnfee“: Urteil nach 7 Jahren

Bohren, Schleifen, Einsetzen von Implantaten und Zahnspangen: All das soll eine Steirerin (43), die eine Zahnarztpraxis führte, an Patienten vorgenommen haben – obwohl sie dafür keine Ausbildung hatte. Sieben Jahre wurde in der Causa in Graz verhandelt, 60 Zeugen gehört und 20 Gutachten erstattet – nun soll endlich ein Urteil fallen.