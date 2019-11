Prozess um falsche Zahnärztin liegt auf Eis

Seit 2018 muss sich eine Steirerin vor dem Gericht in Graz verantworten – obwohl keine Ärztin, soll sie in ihrer Praxis an den Zähnen der Patienten gebohrt, geschliffen und Implantate eingesetzt haben. Das Verfahren wurde nun allerdings bis Frühjahr vertagt – die Angeklagte ist derzeit nicht verhandlungsfähig.