Wundersame Aussagen im Prozess um falsche Ärztin

Studium und Arbeitssuche

Danach setzte es für den Verteidiger der Drittangeklagten (eine Kroatin) eine Verwarnung, da dieser für seine Mandantin das Wort ergriff. „Ihre Mandantin soll mir antworten, nicht sie“, erklärte Juschitz. Das machte die gebürtige Kroatin, die in ihrer Heimat das Studium absolvierte und auch in Österreich die Zulassung bekam, dann auch. „Ich hatte eine Praxis in Zagreb, mein Sohn wollte aber in Österreich studieren, daher habe ich mich in der Steiermark nach einer Arbeit umgeschaut.“