„Die Spieler sollen aufhören zu jammern!“

„Wenn das so weitergeht, ...“

Eine Lösung, um den explodierenden Gehältern und Beraterhonoraren entgegenzuwirken, sieht Rummenigge in einer Gehaltsobergrenze. Das wäre „wahrscheinlich besser für das interne Betriebsklima, allein um den Neidfaktor in der Kabine einzudämmen. Denn wenn einer ein Wahnsinnsgehalt kassiert, kannst du allen anderen nur wesentlich weniger zahlen“. Sollte sich in nächster Zeit aber nichts ändern, malt er eine düstere Zukunft: „Wenn das so weitergeht, wird der Fußball die einzige Industrie auf der Welt sein, die keinen Profit mehr macht, sondern nur noch Verluste produziert. Wir fahren alle auf eine Wand zu – und keiner ist bereit, vom Gas zu gehen.“