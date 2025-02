Tragödie um Ex-Bayern-Talent! 18-Jähriger hirntot

Jiaxuan war Teil des FC Bayern World Squad, einem Projekt des deutschen Top-Klubs, bei dem U19-Talente aus der ganzen Welt auf ihrem Weg in den Profifußball begleitet werden. Der Innenverteidiger wurde 2023 als einziger chinesischer Spieler für das Projekt ausgewählt und gehörte im selben Jahr auch der chinesischen U17-Nationalmannschaft an. Zuletzt spielte er in der U19 von Beijing Guoan.