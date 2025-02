„Brauchen nicht wie kleine Kinder herumspinnen!“

„Bis dahin war es sehr gut. Danach war ich ein, zweimal in Bedrängnis – aber in dieser Situation wollte ich nicht zurückziehen, am Gaspedal bleiben“, so Felli. Dem Kollege „Vinc“ Kriechmayr, nur 14. nach der Abfahrt, absolut keine Vorwürfe machte: „Manu war einer der besten Athleten am Berg. Ich habe ihn in diese Situation gebracht, dass er so viel Risiko nehmen musste – das nehme ich auf meine Kappe.“