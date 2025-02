WM: Team-Kombination der Herren ab 10 Uhr LIVE

Feller will Kriechmayr nicht enttäuschen

Das ändert aber nichts an der Ernsthaftigkeit, mit der man in den Bewerb gehe, sagte Feller. „Ich gehe mit vollem Ernst rein. Für mich wäre das eine Riesenenttäuschung, wenn ich da nicht das zeige, was ich kann. Das wäre noch einmal schlimmer, weil ich nicht nur für mich selbst fahre. Es ist extrem wichtig für mich, dass ich meinen Job gut erledige. Ich freue mich riesig, dass ich mit ihm agieren kann. Ich hoffe, dass ich ihn nicht enttäusche.“