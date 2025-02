Österreichs WM-Spezialist hat wieder Hochsaison

„So war es nicht mehr sehr spannend“

Der vor vier Jahren in Cortina Gold in der Kombi holte, dem alten Format aber nur bedingt nachtrauert: „So wie es am Ende gefahren wurde, war es nicht mehr sehr spannend.“ Zudem wäre der Bewerb in alter Form für ihn in Saalbach kein Thema gewesen, schließlich habe Schwarz das Speed-Training nach seiner schweren Knieverletzung und dem anschließenden Bandscheibenvorfall für diesen Winter eingestellt. Das Training in den schnellen Disziplinen will „Blacky“ im Frühjahr wieder aufnehmen.