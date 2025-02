Für das ÖSV-Team gegen die Festspiele weiter

Ein Blick zurück. In den Siebzigerjahren druckte die „Krone“ im Sportteil die Starterliste ab, daneben befand sich ein leeres Feld, damit unsere Leserschaft vor dem Fernseher die Zeiten mitschreiben konnte. Bei der WM 1987 in Crans-Montana, für Österreich übrigens goldlos, gingen erstmals Bewerbe im Super-G über die Bühne. In den Neunzigerjahren setzte die Kommerzialisierung ein, wirtschaftliche Überlegungen spielten eine immer größere Rolle. In Cortina d’Ampezzo 2021 standen erstmals 13 Entscheidungen auf dem Programm, in Saalbach erleben die Fans die nächsten Veränderungen. Die beiden Parallelrennen haben ausgedient, der Teambewerb und die Kombination wurden komplett überarbeitet.