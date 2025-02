So soll Wien jetzt noch sicherer werden

Wien gilt als eine der sichersten Städte der Welt. Die aktuell niedrige Kriminalitäts- und hohen Aufklärungsraten, sind im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten, bemerkenswert. Und das trotz des schnellen Wachstums auf mehr als zwei Millionen Einwohner – wir berichteten. Dennoch gibt es an manchen Orten und Bezirksteilen Defizite bei der gefühlten Sicherheit. Die Stadt will das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung weiter verbessern und setzte mit der Aktion „Sicheres Wien 2025“ nur wenige Wochen einen Sicherheitsschwerpunkt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.