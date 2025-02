35-Jährigen gefoltert: Haftstrafen für sechs Syrer

Über Stunden hielten sechs junge Männer einen 35-jährigen Syrer in einer Wohnung am Währinger Gürtel fest. Dort hätten die Angeklagten ihr Opfer regelrecht gefoltert: Sie drohten ihm mit Stromschlägen aus einem abgerissenen Kabel, drückten ihm mehrmals ein nasses Tuch aufs Gesicht, bis er keine Luft mehr bekam und hielten ihm ein heißes Messer an, gerade so, dass sie ihn nicht verbrennen.