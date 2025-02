Wir laden acht Familien zur Action ins Museum ein

Vier Tage voller Entdeckungen warten

Das große Erlebnis für Neugierige spielt sich im Lentos Kunstmuseum, Nordico Stadtmuseum, Ars Electronica Center, Francisco Carolinum, Schlossmuseum, OK Linz, StifterHaus und in der voestalpine Stahlwelt ab. Wer schon festlegen will, was auf der Entdeckungsreise alles erlebt werden soll, der wirft am besten gleich einen Blick auf www.museum-total.at.