Wieder fitter Djokovic peilt in Doha 100. Titel an

„Ich habe Grünes Licht meines medizinischen Teams erhalten, wieder zu trainieren und mich vorzubereiten. Zum Glück habe ich mich schnell erholen können“, erklärte Djokovic, der in Doha seinen insgesamt 100. Titel anpeilt. „Ich hatte in jüngster Zeit etwas mehr Verletzungen als in den ersten 15 Jahren meiner Karriere. Das kommt wohl mit dem Alter, aber mein Körper hört immer noch auf mich.“