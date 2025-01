Halbfinal-Drama: Novak Djokovic muss aufgeben

Djokovic war schon im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz behandelt worden und spielte auch am Freitag mit einem Verband um den linken Oberschenkel. Zu bemerken war in einem hochklassigen Satz davon aber wenig. „Es war ein recht hohes Level im ersten Satz“, bemerkte auch Zverev nichts von einer Beeinträchtigung. „Vielleicht hat er sich im Tiebreak nicht so gut bewegt.“ Zverev sei einerseits glücklich, im Finale der Australian Open zu stehen, „aber es gibt keinen Spieler auf der Tour, den ich mehr respektiere, als Novak“, schilderte Zverev den Fans. Vergangenes Jahr etwa in Shanghai habe Djokovic stundenlang mit ihm gesprochen, als es dem Deutschen mental nicht so gut gegangen war.