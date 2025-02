Salzburg: Bergsteiger-Duo vom Hohen Göll gerettet

Das Duo hatte laut dem Bayerischen Roten Kreuz die sogenannte „Mixedtour Präludium“ am Hohen Göll durchstiegen. Augenzeugen fielen bereits in der Nacht die Lichter der Stirnlampen der beiden Alpinisten auf. Ein Notruf der beiden ging dann gegen 5 Uhr früh am Sonntag ein: Beide saßen in rund 2000 Metern Höhe in einer Rinne fest und konnten nicht mehr weiter.