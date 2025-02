Lkw-Fahrer trickste: 23 Stunden am Tag auf Achse

Zeit ist Geld: Ein Motto, das in der internationalen Frächterbranche weit verbreitet ist! Es wird oft getrickst und manipuliert – vor allem hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten. In Tirol konnte die Verkehrspolizei nun einen besonders krassen Fall aufdecken. Ein griechischer Lkw-Fahrer (57) war bis zu 23 Stunden am Tag unterwegs.