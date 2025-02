Jane Seymour enthüllt das Geheimnis ihres Erfolges

Bloß kein Botox!

Seymour deutet an, dass sie allein aus beruflichen Gründen auf Verjüngungs-Injektionen wie Botox verzichtet: „Jeder meiner Gesichtsmuskeln muss beweglich sein. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich kein Problem damit habe, Rollen anzunehmen, in denen ich jünger, älter oder gleich alt bin.“