Gold für Aigner nach Absagenflut und herber Kritik

Für Aigner, die bei den Paralympics Gold im Riesentorlauf und Slalom geholt hatte, war es an der Seite ihres Guides und Schwester Elisabeth nach 2023 das zweite RTL-WM-Gold. Am Dienstag verteidigt die 21-jährige Niederösterreicherin in Maribor ihr Gold im Slalom. Bei den Männern stehen der Riesentorlauf am Sonntag, der Slalom am Montag am Programm.