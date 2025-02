Startups in Tirol wurden vor den Vorhang geholt

„Wichtiger Bestandteil in Unternehmerlandschaft“

„Startups sind ein wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaft und spiegeln den Innovationsgeist, der Tirols Unternehmenslandschaft so besonders macht, wider“, freut sich Marcus Hofer, der Geschäftsführer von Startup.Tirol sowie der Standortagentur. ÖVP-Wirtschaftslandesrat Mario Gerber ergänzt: „Die Teilnehmer verkörpern Mut zum Unternehmertum, die Bereitschaft, Neues zu wagen und die Fähigkeit, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln. Damit bringen sie Dynamik in den heimischen Wirtschaftsstandort.“