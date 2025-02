Selenskyj an Trump: Seltene Erden für Militärhilfe

„Die Amerikaner haben am meisten geholfen, also sollten die Amerikaner auch am meisten verdienen. Und sie sollten diese Priorität haben“, zeigte sich Selenskyj in einem am Freitag veröffentlichten Reuters-Interview offen. Darüber würde er gerne mit seinem Amtskollegen aus den Vereinigten Staaten reden. Trump, der bereits sein Interesse an ukrainischen Bodenschätzen kundgetan hat, plant kommende Woche eine Zusammenkunft mit Selenskyj.