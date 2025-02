Bürgermeister hört auf: Spannung in Bad Aussee

Viele Bürgermeister verzichten

Die Liste an steirischen Bürgermeister, die im März nicht mehr als Spitzenkandidaten antreten, ist übrigens mit Franz Platzer (Heiligenkreuz am Waasen), Cäcilia Spreitzer (St. Georgen am Kreischberg), Leopold Bartsch (Pinggau), Johann Hansbauer (St. Martin am Wöllmißberg), Johann Weidinger (St. Anna am Aigen), Ewald Peer (Weißkirchen) und Wolfgang Schlick (Stadl-Predlitz) noch länger. Dazu kommen mehr als 80 Bürgermeister-Rochaden seit der letzten Wahl 2020 – das verspricht viel Spannung.