Bürgermeister-Karussell dreht sich munter weiter

Laufend neue Bürgermeister in der Steiermark: Karin Stromberger führt als Quereinsteigerin Gabersdorf. In Wörschach folgt ein Sohn seinem Vater. Mooskirchens Langzeit-Ortschef Engelbert Hubert kündigt den Rückzug an. Und Hochspannung herrscht vor einer Sondersitzung in Selzthal.