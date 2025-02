Ortlieb: „Das ist für viele nicht nachvollziehbar“

Keine zwei Wochen sind seit dem schweren Sturz in Garmisch-Partenkirchen von Nina Ortlieb vergangen. Die Vorarlbergerin brach sich dabei Schien- und Wadenbein. Eine Verletzung, die sie sich schon im Dezember 2023 beim Einfahren in St. Moritz zugezogen hatte. Am Freitagnachmittag schilderte die 28-Jährige in einer Medienrunde, was ihr widerfahren ist. Demnach habe sich die bereits vorhandene Metallplatte in ihrem Bein sehr stark verbogen. „Ich muss von Glück reden, dass sie nicht gebrochen und somit nichts Schlimmeres passiert ist“, berichtete die Speed-Spezialistin, die sich aktuell im Unfallkrankenhaus in Graz befindet.