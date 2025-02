Blech-Pech bei WM! Kriechmayr betäubte sein Knie

Ein kleines Fragezeichen stand hinter der Fitness von Vincent Kriechmayr, der seit seinem Wengen-Sturz an einer Innenbandverletzung im rechten Knie leidet. Am Mittwoch hatte der Doppel-Weltmeister von 2021 das Abfahrtstraining bestritten, am Donnerstag musste er allerdings eine Pause einlegen.