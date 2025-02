Haaser: Fahrt „nicht ideal“, Push von Schwester

Für Haaser war es die zweite WM-Medaille nach Bronze in der Kombination 2023. Der 27-Jährige erlebte in Saalbach ein Wechselbad der Gefühle: Am Vortag hatte sich seine ältere Schwester Ricarda im Frauen-Super-G schwer am Knie verletzt. Ihr Kreuzbandriss wurde mittlerweile in Hochrum operativ behandelt, die Saison endete damit vorzeitig. Raphael Haaser war vor der WM selbst noch am Knie verletzt, gewann den Wettlauf gegen die Zeit, um rechtzeitig fit zu werden.