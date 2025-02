Prinzessin Kate löst Hype um Wiener Designer aus

„Wunderbare Überraschung“

„Es war eine wunderbare Überraschung, Kate Middleton in unserem Blazer zu sehen“, freute sich Petar Petrov, der in der Ukraine geboren wurde, in Bulgarien aufwuchs und wegen des Studiums Ende der 90er-Jahre nach Wien gekommen war, wo er jetzt lebt und arbeitet, im Gespräch mit der „Krone“.