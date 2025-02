Sechs Feuerwehren bei Pelletlager-Brand im Einsatz

In den Morgenstunden des 6. Februar fiel in einem Einfamilienhaus in Sankt Oswald bei Plankenwarth der Strom aus. Weil sich der Hausbesitzer nicht erklären konnte, wie es dazu kam, verständigte er den Elektriker. Dieser stellte fest, dass die Tür zum Pelletslager auffällig heiß war und verständigte sofort die Feuerwehr.