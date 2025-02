Sonne, Wolken, Nebel: Wochenende bringt Wettermix

Neben zahlreichen dichten Wolken oder hochnebelartiger Bewölkung zeigt sich die Sonne am Freitag in den meisten Landesteilen nur wenig, öfter aber am Nachmittag im Westen und im Süden. Abgesehen von nur einzelnen Schneeflocken über den Alpengipfeln östlich der Hohen Tauern geht es weitgehend trocken durch den Tag, berichtete die Geosphere Austria am Donnerstag. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Nachmittag in Teilen Ober- und Niederösterreichs sowie in den Föhntälern an der Alpennordseite auch lebhaft. Nach minus sieben bis plus ein Grad in der Früh ist tagsüber mit einer Erwärmung auf bis zu neun zu rechnen, am wärmsten ist es im Inntal mit Südföhn.