„Companion“: Düsterer Plot und tiefschwarzer Humor

Iris‘ (Sophie Thatcher) neuester Flirt Josh (Jack Quaid) scheint ein ganz guter Fang zu sein, deswegen nimmt sie auch seine Einladung auf das Anwesen eines Freundes am See an. Zusammen mit ihren Freundinnen stellt sie sich auf ein paar entspannte Tage ein. Doch schnell wird klar, dass an diesem Ort ein finsteres Geheimnis begraben liegt. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum düsteren Psycho-Thriller „Companion – Die perfekte Begleitung“.