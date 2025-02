„This Is Us“-Star im Interview ++ Oscar-Aufreger

„Paradise“ ist die neue Drama-Thriller-Serie von den Machern der preisgekrönten Show „This Is Us“. In den Hauptrollen glänzen bekannte Gesichter: Sterling K. Brown, James Marsden und Julianne Nicholson. Im Interview sprechen sie über Machtmissbrauch und Verschwörungstheorien. Außerdem herrscht Aufruhr in Hollywood: Die Oscar-Nominierungen sorgen für schlechte Stimmung bei Film-Fans und Kritikern. Das alles gibt’s diesmal im „Stream On“-Magazin.