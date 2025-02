„Schauen nicht aufs Geld – sonst fehlt der Spaß!“

Ski-Karten, Ausrüstung, Essen, Hotel und auch WM-Tickets – die Gäste müssen in Saalbach durchaus tief in das Börserl greifen. Die „Krone“ hörte sich am Mittwoch in der Skiregion genau um: Für einen Papa mit Kind kann es gleich einmal bis zu 900 Euro und sogar noch mehr pro Tag kosten.