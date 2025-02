Urlaub im Park Inn Zalakaros Resort & Spa gewinnen

Die „Krone“ verlost einen traumhaften Wellnessurlaub im 4-Sterne-Thermenhotel Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa im malerischen Thermalort Zalakaros in Ungarn! Genießen Sie 5 unvergessliche Nächte für zwei Personen mit All-Inclusive Verpflegung in diesem exklusiven Wellnessparadies. Lassen Sie sich im Frühling von der wohltuenden Atmosphäre verwöhnen und genießen Sie die perfekte Mischung aus Entspannung, Genuss und Entdeckungen in einer der schönsten Regionen Ungarns.