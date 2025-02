Ansage von Hütter: „Brauche das nicht kleinreden“

Im Super-G am Donnerstag wartet die erste von drei Medaillenchancen. Am Samstag steigt die Abfahrt, am Dienstag die WM-Premiere der Team-Kombination, in der ein Abfahrts- und ein Slalom-Ass gemeinsam antreten. „Die Aufstellung machen die Trainer, aber ich würde schon gern mit Liensi (Katharina Liensberger, Anm.) fahren“, bekundete Hütter.