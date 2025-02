Bildungskarenz-Aus: Anfragen-Flut bei AMS und AK

In den vergangenen fünf Jahren hat sich Zahl jener, die in Bildungskarenz gehen, verdoppelt, weiß Pöcheim: „Im Anschluss an das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld war das lukrativ und einfach.“ Finanziell sei die Abschaffung ein Einschnitt. Auch fehlende Betreuungsmöglichkeiten für (Klein-)Kinder spielen eine Rolle. Aktuelle Zahlen des AMS (aus September 2024) zeigen, dass von 4074 Beziehern in der Steiermark 3394 Frauen waren.