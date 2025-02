Die Küchentrends des Jahres 2025

Trends 2025: Platz und Pflegeleichtigkeit

Apropos Mode: Was ist denn derzeit eigentlich Trend in der Küchenbranche? Neben hellen Arbeitsplatten, die mit besonders vielen und natürlichen Frontfarben harmonieren und sehr einladend wirken, setzt man bei den Fronten auf astloses Holz. Bei den Einbaukühlschränken in Übergröße hat garantiert jedes Backblech Platz. Breitschopf kümmert sich um die passende und individuelle Breite des Kühlschranks.