Vanessa Mai begeistert Fans mit „Oben ohne“-Fotos

Mai sagt „Makellos-Wahn“ Kampf an

„Ich liebe es, mich makellos zu zeigen, ich liebe ALLES an Make-up, was mich makellos macht“, schrieb Mai zu den Bildern – und fuhr mit einer wichtigen Botschaft fort. „Aber bei all dem Makellos-Wahn finde ich es wichtig, dass man die andere Seite nicht vergisst: Niemand ist 24/7 flawless und Haut lebt.“