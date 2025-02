Haftstrafen für Austria-Salzburg-Fans nach Randale

In einem Schnellverfahren vor einem Gericht in Udine wurden die fünf Salzburger Fans zu je einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt. Ein in Österreich lebender Bosnier, ebenfalls ein Salzburg-Fan, erhielt eine zweijährige Haftstrafe. Alle sechs Angeklagten kamen danach am Montag frei.